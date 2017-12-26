البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بسبب مشتريات العرب والأجانب





كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.49%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.49%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62%، وقفز بورصة النيل بنسبة 0.15%.