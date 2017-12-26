البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بسبب مشتريات العرب والأجانب

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بسبب مشتريات العرب والأجانبالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:35 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.49%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.49%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62%، وقفز بورصة النيل بنسبة 0.15%.
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