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البورصة المصرية تشهد رابع أعلى مستوى للتداول بقيمة 292 مليار جنيه

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:45 ص
البورصة المصرية تشهد رابع أعلى مستوى للتداول بقيمة 292 مليار جنيه البورصة - ارشيفية


كتب - هانى الحوتى
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كشف التقرير السنوى للبورصة المصرية تعافى وتطور واضح فى الاقتصاد المصرى وبحسب التقرير قفزت أحجام التداول فى السوق  لتشهد رابع أعلى مستوى للتداول فى تاريخ البورصة ، فكسرت حاجز 292 مليار جنيه منهم 252 مليار جنيه للأسهم فقط ، ويسجل بهذا زيادة بنسبة 40% عن العام الماضى .

كما قفز متوسط التداول اليومى إلى ما يزيد عن مليار جنيه مقارنة بنحو 740 مليون جنيه فى العام السابق ، وقفز رأس المال السوقى إلى حاجز 800 مليار للمرة الأولى منذ 9 سنوات  وساهم تحسن أداء السوق ، ليتفقوا بهذا على مستواه فى الأزمة العالمية لعام 2008 .

كما نجح السوق فى جذب أكثر من 22 ألف مستثمر جديد هذا العام  مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر العام السابق ودخول نحو 1500 صندوق ومؤسسة اجنبية  مقارنة ب 900  مؤسسة وصندوق أجنبى عام 2016 .

وشهد السوق تحسن ملحوظ فى عمليات القيد فقفزت رؤوس الأموال الشركات المقيدة فى السوق خلال العام ، إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 160% عن العام السابق عليه من خلال قيد عدد 3 شركات .

وأسهمت حملات الترويج التى تقوم بها إدارة البورصة فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى بشكل كبير حيث شهد العام حملات ترويج مكثفة فى عدد من مراكز المال العالمية ، مثل لندن ونيويورك لقاء عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التى تدير اوصلا تقترب من 4 تريليون دولار . 


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