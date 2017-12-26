video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الاشتباه فى جسم غريب بالدقى.. والمفرقعات: حقيبة بها علبة إسبراى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 08:35 م
الاشتباه فى جسم غريب بالدقى.. والمفرقعات: حقيبة بها علبة إسبراى الحقيبة التى تم الاشتباه فى كونها جسم غريب بالدقى


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

انتهى خبراء المفرقعات من فحص حقيبة متروكة أثارت الذعر بين المواطنين فى الدقى، وبفحصها تبين وجود علبة اسبراى ذات رائحة نفاذة،  وبها بعض الأدوية ونظارة وفرشاة أسنان وقلم جاف ومفتاحين حديديين وسماعة موبايل.

 

كما تبين أن الحقيبة بطول 25*20 سم ولا توجد ثمة أي مواد مفرقعة، وتم تفتيش وتعقيم المنطقة ضد أخطار المفرقعات وعمل اللازم و تبين سلبية البلاغ.


 

0af1fb2c-6a78-4801-9931-98bdf416ff78
الحقيبة التى تم الاشتباه فى كونها جسم غريب بالدقى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلاغ سلبى بوجود جسم غريب أمام مدرسة الزخرفية والشهر العقارى بسوهاج

بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب بميدان بالاس فى المنيا

ارتباك حركة قطارات المنوفية بعد بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب بقويسنا

اخبار الحوادث

بلاغ سلبى

المفرقعات



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة