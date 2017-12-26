الاشتباه فى جسم غريب بالدقى.. والمفرقعات: حقيبة بها علبة إسبراى





كتب عبد الرحمن سيد

انتهى خبراء المفرقعات من فحص حقيبة متروكة أثارت الذعر بين المواطنين فى الدقى، وبفحصها تبين وجود علبة اسبراى ذات رائحة نفاذة، وبها بعض الأدوية ونظارة وفرشاة أسنان وقلم جاف ومفتاحين حديديين وسماعة موبايل.

كما تبين أن الحقيبة بطول 25*20 سم ولا توجد ثمة أي مواد مفرقعة، وتم تفتيش وتعقيم المنطقة ضد أخطار المفرقعات وعمل اللازم و تبين سلبية البلاغ.





الحقيبة التى تم الاشتباه فى كونها جسم غريب بالدقى