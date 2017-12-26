الاستثمار: جذبنا 22 ألف مستثمر جديد و1150 مؤسسة وصندوقا أجنبيا بالبورصة (صور)





كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن تحسن مؤشرات البورصة المصرية خلال العام المنصرم هو أهم مؤشر لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية التى أجرتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار، وتعديلات قانون الشركات، التى تعد أكبر تغيير وتعديل فى القانون، إذ ركزت التعديلات على الشفافية والإفصاح والحوكمة والشركات الناشئة وشركات الشخص الواحد.

وأضافت سحر نصر، خلال مؤتمر حصاد البورصة لعام 2017، المنعقد اليوم الثلاثاء، بحضور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، ونائبه محسن عادل، أن الحكومة تواصل الإصلاحات التشريعية، من خلال مناقشة قانون سوق المال فى مجلس النواب خلال أيام، إضافة إلى مناقشة قوانين التخصيم والتأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، وذلك لدعم خطط الاتجاه للشمول المالى ودعم مناخ الاستثمار.

وأشارت وزيرة الاستثمار فى كلمتها بالمؤتمر، إلى أبرز المؤشرات التى شهدتها البورصة فى العام 2017، وهى نجاح السوق فى جذب 22 ألف مستثمر جديد، مقارنة بـ17 ألفا فى 2016، بزيادة تقترب من 30% فى أعداد المستثمرين المكوّدين الجدد، كما زاد عدد الصناديق والمؤسسات الأجنبية إلى 1150 مقارنة بـ900 مؤسسة وصندوق فى 2016، كما زادت قيمة التداول لتتخطى حاجز 292 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى منذ 2009.































































































































