الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة سلمية عند المدخل الشمالى لرام الله





رام الله (أ ش أ)

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية انطلقت من مدينة البيرة المتاخمة لرام الله، متجهة إلى المدخل الشمالى للمدينة قرب حاجز مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية، وذلك بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.

وكانت حركة فتح والقوى الوطنية فى رام الله والبيرة، قد دعت إلى تنظيم مسيرة اليوم ضمن البرنامج الأسبوعى والذى اعتبر اليوم الثلاثاء والجمعة المقبل، يومى غضب، فى إطار الفعاليات المنددة بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.