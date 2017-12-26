video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة سلمية عند المدخل الشمالى لرام الله

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:28 م
الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة سلمية عند المدخل الشمالى لرام الله عناصر الاحتلال الإسرائيلى


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية انطلقت من مدينة البيرة المتاخمة لرام الله، متجهة إلى المدخل الشمالى للمدينة قرب حاجز مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية، وذلك بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.

وكانت حركة فتح والقوى الوطنية فى رام الله والبيرة، قد دعت إلى تنظيم مسيرة اليوم ضمن البرنامج الأسبوعى والذى اعتبر اليوم الثلاثاء والجمعة المقبل، يومى غضب، فى إطار الفعاليات المنددة بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 23 مواطناً من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق الرصاص وقنابل الغاز داخل مدرسة جنوب جنين

اسرائيل

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة