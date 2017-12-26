الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يحذر من تدهور الأوضاع بالفلبين





جنيف (أ ش أ)

حذر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر فى جنيف اليوم الثلاثاء، من تدهور أوضاع المتضررين من العاصفة الاستوائية التى ضربت الفلبين قبل 4 أيام "تمبين" والتى أدت إلى حدوث انهيارات أرضية كبيرة فى منطقة مينداناو، مشيرا إلى أن الآلاف ممن تضرروا منها فى المنطقة مازالوا بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.

وقال الاتحاد الدولى ، فى بيان له اليوم ، إنه ومع وصول فرق الاستجابة الإنسانية للمناطق الأشد تضررا فقد بدأت تفاصيل الفوضى التى سببتها (تمبين) فى الظهور حيث تأثر ما يصل إلى نصف مليون شخص فى 23 مقاطعة بينما تشير الأرقام إلى أن 164 شخصا فقدوا أرواحهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية بينما لايزال 176 شخصا فى عداد المفقودين، مرجحا ازدياد أعداد الضحايا.

ولفت البيان إلى أن العاصفة "تمبين" أثرت بشكل كبير على سبل العيش وألحقت أضرارا بالمحاصيل والبنية التحتية الحيوية بما فى ذلك الطرق والجسور وخطوط نقل الطاقة، مناشدا الدول المانحة توفير مبلغ 2.8 مليون فرنك سويسرى لمساعدة أكثر من 20 ألف شخص تضرروا من العاصفة فى 4 مقاطعات فلبينية وبخاصة لاناو الأكثر تضررا.