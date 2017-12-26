الإسكان: تسليم الدفعة الثانية من وحدات "دار مصر" بحدائق أكتوبر 15 يناير





كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الإثنين 15/1/2018 تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.

وأكد الوزير، أن الوزارة فور تسلمها الوحدات من الهيئة الهندسية، المشرفة على التنفيذ، ترسل لبنك التعمير والإسكان أرقام هذه الوحدات، ليتم إخطار الحاجزين بسرعة التوجه للبنك، وإنهاء الإجراءات، وسداد المستحقات المالية، ثم التوجه لجهاز المدينة لتسلم الوحدة، مشيرا إلى أنه تم إسناد أعمال النظافة والأمن والصيانة بالمشروع فى مختلف المدن لإحدى الشركات، التى تتولى هذه المهمة على الفور.

وقال المهندس صلاح علي متولي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم 264 وحدة (11 عمارة)، بالعمارات أرقام (151 – 152 – 153 – 154 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 69).