video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإسكان: تسليم الدفعة الثانية من وحدات "دار مصر" بحدائق أكتوبر 15 يناير

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:39 ص
الإسكان: تسليم الدفعة الثانية من وحدات "دار مصر" بحدائق أكتوبر 15 يناير الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان


كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الإثنين 15/1/2018 تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.

وأكد الوزير، أن الوزارة فور تسلمها الوحدات من الهيئة الهندسية، المشرفة على التنفيذ، ترسل لبنك التعمير والإسكان أرقام هذه الوحدات، ليتم إخطار الحاجزين بسرعة التوجه للبنك، وإنهاء الإجراءات، وسداد المستحقات المالية، ثم التوجه لجهاز المدينة لتسلم الوحدة، مشيرا إلى أنه تم إسناد أعمال النظافة والأمن والصيانة بالمشروع فى مختلف المدن لإحدى الشركات، التى تتولى هذه المهمة على الفور.

وقال المهندس صلاح علي متولي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم 264 وحدة (11 عمارة)، بالعمارات أرقام (151 – 152 – 153 – 154 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 69).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقيع اتفاقية تعاون لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمدينة سيوة

الإسكان

الدفعة الثانية

دار مصر

حدائق أكتوبر



لا تفوتك
متحدث "المترو" يكشف موعد زيادة أسعار التذاكر.. ويؤكد: "مش هتزيد عن 5 جنيه"

متحدث "المترو" يكشف موعد زيادة أسعار التذاكر.. ويؤكد: "مش هتزيد عن 5 جنيه"

فيديو.. وزير الطيران: ننتظر توقيع "بوتين" بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو

فيديو.. وزير الطيران: ننتظر توقيع "بوتين" بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو

مؤسس حملة علشان تبنيها لـ"اليوم السابع".. جمعنا 12 مليون استمارة ومستمرون حتى إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. لدينا مسئول عن ملف المصريين بالخارج.. وبدء مبادرتين لطرق الأبواب بالدول العربية وأوروبا

مؤسس حملة علشان تبنيها لـ"اليوم السابع".. جمعنا 12 مليون استمارة ومستمرون حتى إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. لدينا مسئول عن ملف المصريين بالخارج.. وبدء مبادرتين لطرق الأبواب بالدول العربية وأوروبا

7 نصائح للإفلات من "نداهة" الفيديوهات المتعلقة على يوتيوب..خصص ساعة واحدة للموقع..أهرب من عذر:"ده وبس".. أفصل الإنترنت وأعده عند الحاجة..واحذر ممن يستغلونك لتحقيق أرباح..وتذكر: 120 مليار فيديو ينتظر التهام وقتك

7 نصائح للإفلات من "نداهة" الفيديوهات المتعلقة على يوتيوب..خصص ساعة واحدة للموقع..أهرب من عذر:"ده وبس".. أفصل الإنترنت وأعده عند الحاجة..واحذر ممن يستغلونك لتحقيق أرباح..وتذكر: 120 مليار فيديو ينتظر التهام وقتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة