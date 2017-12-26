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الإحصاء" فى اليوم العلمى الـ 45 يتبنى "مؤشر المعرفة"

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 07:09 م
الإحصاء" فى اليوم العلمى الـ 45 يتبنى "مؤشر المعرفة" اللواء أبو بكر الجندى - رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء


كتب- مصطفى عبد التواب
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عقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العلمى الخامس والأربعين، ندوة تثقيفية برئاسة اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز، وبحضور دكتور هانى تركى، مدير مشروع المعرفة للجميع ورئيس المستشارين التقنين فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

 

 

وحرصا من الجهاز على استفادة العاملين به من مؤتمر (قمة المعرفة الرابع)، والذى شارك فيه رئيس الجهاز خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر 2017 فى دبى، والذى تناول أهم القضايا المعرفية الراهنة، فقد استضاف الجهاز الدكتور هانى تركى لعرض منهجية حساب مؤشر المعرفة العالمى الذى يقيس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، ويرتب الدول طبقا لقيمة المؤشر.

 

 

وقال الجهاز، إن مؤشر المعرفة هو مؤشر مركب يتضمن (7 مؤشرات قطاعية) هى:

المؤشر الأول: التعليم القبل الجامعى يتكون من (17 متغيرا).

المؤشر الثانى: التعليم التقنى والتدريب المهنى يتكون من (12 متغيرا).

المؤشر الثالث: التعليم العالى يتكون من (16 متغيرا).

المؤشر الرابع: البحث والتطوير الابتكار يتكون من (28 متغيرا).

المؤشر الخامس: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتكون من ( 20 متغيرا).

المؤشر السادس: الاقتصاد يتكون من (22 متغيرا).

المؤشر السابع: البيئات التمكينية يتكون من ( 18 متغيرا).

 

فى هذا الصدد قام الجهاز بدراسة موقف مصر طبقا للمؤشر العام ومؤشراته الفرعية للوقوف على البيانات المفقودة التى يمكن توفيرها لتحسين ترتيب الدولة.

 


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