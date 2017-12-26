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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:13 م
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الأمن العام ينفذ أحكام على 62 ألف هارب ويضبط 168 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:56 م
الأمن العام ينفذ أحكام على 62 ألف هارب ويضبط 168 قضية مخدرات خلال 24 ساعة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية


كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 168 قضية مخدرات، و43 متهما هاربا فى قضايا متنوعة، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 62209 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


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