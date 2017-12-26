الأمن العام ينفذ أحكام على 62 ألف هارب ويضبط 168 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام ينفذ أحكام على 62 ألف هارب ويضبط 168 قضية مخدرات خلال 24 ساعةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:56 م
اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 168 قضية مخدرات، و43 متهما هاربا فى قضايا متنوعة، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 62209 حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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