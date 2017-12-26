video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها للعراق لإزالة الألغام والمخلفات الحربية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:57 م
الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها للعراق لإزالة الألغام والمخلفات الحربية الأمم المتحدة


جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مدير عام دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام آناياس ماركايلو،اليوم الثلاثاء، عن استمرار دعمها للعراق لإزالة الألغام والمخلفات الحربية فى المناطق المحررة.

و أفادت قناة "العراقية" الإخبارية، نقلا عن ماركايلو خلال لقاءه بالممثل الدائم لجمهورية العراق فى جنيف السفير مؤيد صالح - بإن مكتب الأمم المتحدة فى العراق يعمل باستمرار بالتنسيق مع دائرة شؤون الألغام والجهات ذات الصلة لتقديم الدعم والمساعدة لإزالة الألغام والمخلفات الحربية فى المناطق المحررة.

على جانب آخر، أكد مؤيد صالح أن مشكلة إزالة الألغام والمخلفات الحربية فى العراق أحد أهم معوقات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار وعودة النازحين والمهجرين، إضافة إلى آثارها السلبية على الواقع الإقتصادى للبلاد".

و من جانبه، طالب الممثل الدائم للعراق فى جنيف بالعمل المشترك وفقا لخطط واضحة ومحددة لإكمال إزالة الألغام ومساعدة الضحايا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار رئيس العراق: الأمم المتحدة تشرف فنيا فقط على الحوار بين بغداد وأربيل

اتفاق أولى بين العراق وشركة صينية لتطوير حقل نفطى قرب بغداد

محكمة أمريكية تأمر بالسماح لمواطن أمريكى محتجز فى العراق بمقابلة محام

الامم المتحده

اخبار الامم المتحده

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة