الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها للعراق لإزالة الألغام والمخلفات الحربية





جنيف (أ ش أ)

أعلن مدير عام دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام آناياس ماركايلو،اليوم الثلاثاء، عن استمرار دعمها للعراق لإزالة الألغام والمخلفات الحربية فى المناطق المحررة.

و أفادت قناة "العراقية" الإخبارية، نقلا عن ماركايلو خلال لقاءه بالممثل الدائم لجمهورية العراق فى جنيف السفير مؤيد صالح - بإن مكتب الأمم المتحدة فى العراق يعمل باستمرار بالتنسيق مع دائرة شؤون الألغام والجهات ذات الصلة لتقديم الدعم والمساعدة لإزالة الألغام والمخلفات الحربية فى المناطق المحررة.

على جانب آخر، أكد مؤيد صالح أن مشكلة إزالة الألغام والمخلفات الحربية فى العراق أحد أهم معوقات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار وعودة النازحين والمهجرين، إضافة إلى آثارها السلبية على الواقع الإقتصادى للبلاد".

و من جانبه، طالب الممثل الدائم للعراق فى جنيف بالعمل المشترك وفقا لخطط واضحة ومحددة لإكمال إزالة الألغام ومساعدة الضحايا.