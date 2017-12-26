الألمان يكافحون الإسراف فى الطعام خلال عطلة عيد الميلاد بالركض

الألمان يكافحون الإسراف فى الطعام خلال عطلة عيد الميلاد بالركضالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:04 م
ألمانيا
أ ف ب
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شرك عشرات الألمان فى ركض يسمونه "العدو من أجل هضم الإوزة المشوية"، ينظم سنويا منذ بدئه فى القرن التاسع عشر فى برلين، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر بهدف حرق السعرات الحرارية الزائدة بعد ولائم عطلة عيد الميلاد.
والإوزة المشوية، وسعراتها الحرارية ليست قليلة، طعام تقليدى على موائد عيد الميلاد بألمانيا حيث تُقدم مع الملفوف الأحمر (الكرنب) واللفت وفطائر البطاطس.
ويقود العدو رجل بملابس بابا نويل (سانتا كلوز) يحمل إوزة غير حقيقية ويتبعه الراكضون لمسافة خمسة كيلومترات حتى يصلوا إلى مقصورة صغيرة فى الغابة فيتلقون مكافأة عبارة عن مشروب نبيذ وبعض الفطائر. ثم يتحركون بعد ذلك لنقطة انطلاق أخرى يركضون منها مسافة خمسة كيلومترات أخرى.
ويقول منظمو العدو إن 220 شخصا شاركوا فى عدو اليوم.
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