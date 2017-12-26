اعتماد 3 مدارس عسكرية ودراسة إنشاء مدرسة بحرية للصيد بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ قرار تحويل 3 مدارس ثانوية لمدارس عسكرية، وهى: "الشهيد السلام الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة الشهيد محمد فؤاد شحاته بنين التابعة لإدارة سيدى سالم، ومدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بنين ببيلا".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس راضى أمين السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، ورؤساء المدن لبحث عدد من الملفات الخاصة بالقرى والمدن.

كما أكد المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، على أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ سيبحث مدى إمكانية إنشاء مدرسة بحرية للصيد ومدرسة يابانية فى الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس فى ظل أعمال التطوير التى ستشهدها قرى الحزيرة الخضراء المهملة منذ عدة سنوات.