استكمال أعمال إنشاء وحدة محلية بقرى ناصر بالخارجة بتكلفة 1,4 مليون جنيه





الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد فى بيان له أنه يجرى تنفيذ أعمال إنشاء مبنى للوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة بتكلفة مليون و400 ألف جنيه ضمن أعمال خطة التنمية المحلية لرئاسة المركز والقرى التابعة له بإجمالى 14 مليونا و400 ألف جنيه للعام المالى الحالى.

وأضاف الطماوى أنه يجرى ايضا تنفيذ مكاتب لديوان عام الوحدة المحلية بتكلفة 890 ألف جنيه مؤكدا الانتهاء من أعمال رصف مدخل مدينة الخارجة وطريق 25 يناير بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، كما تم شراء سيارة شفط أتربة بتكلفة بلغت 1,9 مليون جنيه وسيارتين مجهزتين بمكبس قمامة بتكلفة مليون و298 ألف جنيه .