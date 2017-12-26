استقالة محمد عمران من عضوية مجلس إدارة القابضة للأدوية وتعيين جابر نصار





كتب عبد الحليم سالم

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للادوية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام، وبحضور محمد ونيس رئيس القابضة للأدوية، القوائم المالية للشركة بتحقيق ربح بلغ 81 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 مقابل تحقيق ربح بلغ 129 مليون جنيه العام المالى 2015-2016، ووافقت الجمعية على استقالة الدكتور محمد عمران عضو مجلس الإدارة الذى عين رئيسا لهيئة الرقابة المالية.

وافقت الجمعية على قرار تعيين 3 أعضاء جدد هم الدكتور جابر جاد جاد الحق نصار أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة والرئيس السابق للجامعة، والمهندس عادل صابر درويش إبراهيم من ذوى الخبرة فى مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تعيين أحمس محمد محمود ربيع من ذوى الخبرة المالية والمصرفية، أعضاءً غير متفرغين بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية وفق قرار وزير قطاع الأعمال العام الصادر فى أكتوبر الماضى.

كما جددت الجمعية الثقة فى مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد ونيس للاستمرار فى أداء مهامه خلال الفترة القادمة.

وكان عمران تقدم باستقالته فور تعيينه رئيسا لهيئة الرقابة المالية.