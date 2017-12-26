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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:19 م
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استقالة رئيس لجنة السياحة الدينية اعتراضا على عدم فتح توثيق عقود العمرة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:01 م
استقالة رئيس لجنة السياحة الدينية اعتراضا على عدم فتح توثيق عقود العمرة يحيى راشد وزير السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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تقدم هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تيسير أعمال غرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، باستقالته اليوم الثلاثاء، لوزير السياحة يحيى راشد، اعتراضًا على عدم التزام الوزارة بفتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة ومحددة لتشغيل رحلات العمرة هذا العام، بعد مطالبات أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات بوضع خطة محددة لموسم العمرة.
 
 
وعلم "اليوم السابع"، من مصدر مطلع بوزارة السياحة، أن يحيى راشد وزير السياحة، قبل استقالة هشام أمين من منصبه.
 
 
يذكر أنه تم تعيين هشام أمين فى منصبه كرئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تيسير أعمال غرفة شركات السياحة، بعد استقالة إيمان سامى، ولم يمر على تعيينه سوى نحو شهر.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد بسيونى

أسوأ وزير سياحه

منك لله ربنا ينتقم منك لتأخير العمره

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