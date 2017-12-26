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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:22 م
خالد صلاح
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اجتماع بالجامعة العربية للتحضير لأعمال المؤتمر الـ16 لوزراء التعليم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:01 م
اجتماع بالجامعة العربية للتحضير لأعمال المؤتمر الـ16 لوزراء التعليم الجامعة العربية- أرشيفية


أ ش أ
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عقد خبراء التعليم وممثلو الجامعات بالدول العربية اليوم الثلاثاء اجتماعا لهم للتحضير لأعمال المؤتمر السادس عشر لوزراء التعليم والبحث العلمى فى الدول العربية الذى ستعقد فعالياته غدا الأربعاء برعاية الأمين العام أحمد أبو الغيط تحت عنوان (التعليم العالى وعالم العمل والإنتاج : رؤية جديدة).

 

ويشارك فى فعاليات مؤتمر الغد الذى تنظمه الجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومنظمة العمل العربية وفود من 17 دولة عربية وعدد من المنظمات العربية والدولية بالإضافة إلى منظمات العمل العربى المشترك.


وناقش الخبراء اليوم أوراق العمل المقدمة من الألكسو ومن منظمة العمل العربية حول التخطيط لعلاقة مؤسسات التعليم العالى فى الوطن العربى مع مؤسسات العمل والإنتاج فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.
 

كما استعرض المشاركون فى الاجتماع التقارير الوطنية المقدمة من بعض الدول حول السياسات المتبعة والتجارب الناجحة فى مجال ربط التعليم العالى ومخرجاته بمتطلبات التنمية.
 

وأكد المشاركون أهمية موضوع التعامل مع الأزمات المركبة التى تواجهها عدد من الدول العربية التى تعانى من النزاعات ، حيث أسفرت تلك النزاعات عن إلحاق الأضرار الجسيمة بمنظومات التعليم العالى بها علاوة على الأزمات الاقتصادية والتشغيلية الخانقة بسبب انهيار البنى التحتية وتشريد ولجوء الملايين من سكانها.
وفى هذا الإطار، كما أكد الخبراء أهمية الدعوة إلى وضع التصورات العملية لمراحل ما بعد الأزمة وإعادة الإعمار وتأهيل القوى البشرية للعودة إلى أوطانهم وإعادة بنائها من جديد، مشددين على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالتعليم العالى وتحسين جودته خدمة لأهداف التنمية المستدامة 2030 وتلبية احتياجات سوق العمل بالمنطقة وتحقيق مجتمع المعرفة .

 


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