"إيتيدا" تتابع الخطوات التنفيذية لتدشين مركز "نكست فن" الإقليمى للتميز





كتبت هبة السيد

استقبلت أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفدا من شركة "نكست فن" المتخصصة فى مجال إنشاء وتطوير مراكز البيانات العملاقة برئاسة خالد سيدراك، المؤسس والرئيس التنفيذى وعدد من مسئولى الشركة.

وقام الوفد الرسمى للشركة باستعراض خطة العمل المقترحة والخطوات التنفيذية لإنشاء مركز التميز والإبداع الإقليمى المشترك بين الشركة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مجال تكنولوجيا مراكز البيانات وهندسة الكابلات البحرية والمزمع إنشاؤه خلال الربع الأول من عام 2018.

وأكدت أسماء حسنى خلال اللقاء، الذى حضره نائب رئيس الهيئة ومجموعة من مدراء الهيئة التنفيذين أهمية الإسراع فى الخطوات التنفيذية لتدشين مركز التميز بالتوازى مع خطط الشركة المتعلقة بإنشاء مركز البيانات العملاقة فى منطقة برج العرب التكنولوجية، وذلك من خلال اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع شركة "واحات السليكون" المتخصصة فى إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية الجديدة.

واتفق الجانبان على أن يتم تدشين ثلاثة فروع لمركز التميز الإقليمى فى كل من المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب، ومدينة أولو الفنلندية، وفرع آخر بهولندا، على أن يقوم المركز بخدمة أطراف الاتفاق من خلال المساهمة دعم ورعاية البحوث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية والتدريب على المهارات النادرة، خاصة فى المجالات شديدة التخصص المتعلقة بهندسة الكابلات البحرية وتكنولوجيات محطات الإنزال.

وتعتزم الهيئة توقيع اتفاقية استراتيجية مع الشركة العالمية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للطرفين وتعمل على زيادة التعاون فى المجالات البحثية المشتركة وتطوير التكنولوجيا المصرية ونقل أحدث التكنولوجيات فى صناعة مراكز البيانات وتقنيات البنية التحتية المختلفة، ما يسهم فى وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات فى العالم من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجى للدولة.