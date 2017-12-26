إندبندنت: مؤسسات بريطانيا المحاربة للتدخين تستثمر ملايين فى شركات السجائر





كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن أن المجالس المحلية تستثمر ملايين الجنيهات الاسترلينية فى بعض أكبر شركات التبغ فى العالم، فى الوقت الذى تخفض فيه تمويل الخدمات لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن السلطات المحلية فى إنجلترا زادت الاستثمارات فى كبرى شركات السجائر، مثل فيليب موريس وإمبريال توباكو، بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية خلال الخمسة أعوام المنصرمة، بينما خفضت المجالس نفسها الأموال المتاحة لمساعدة المدخنين على التغلب على إدمانهم بواقع النصف تقريبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عشرات المناطق التى تقدم خدمات مساعدة للإقلاع عن التدخين وتدار محليا تم وقفها، رغم أنها تعتبر على نطاق واسع أكثر الطرق فاعلية فى الإقلاع عن التدخين، وفى حالات أخرى يجرى تقليص البرامج، إذ لا يساعد سوى الحوامل أو الذين يعانون من ظروف صحية صعبة.

وحذر نقاد ومتابعون، من أن النقص الكبير فى تمويل برامج المساعدة فى الإقلاع عن التدخين، الذى تم الكشف عنه بموجب قانون حرية المعلومات بطلب قدمته صحيفة "إندبندنت" نفسها، له تأثير شديد على أكثر الناس ضعفا.