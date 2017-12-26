إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقرية الترامسة بقنا

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقرية الترامسة بقناالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:06 م
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
قنا- وائل محمد
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أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكى أمام صوامع قرية الترامسة بمدينة قنا بسبب السرعة الزائدة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، اخطارا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث يفيد إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى أمام صوامع قرية الترامسة بقنا، بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.
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