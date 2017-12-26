إصابة عامل فى مشاجرة مع زميله بسبب الخلافات المالية بالدقهلية





الدقهلية - محمد حيزة

نشبت مشاجرة بين عاملين أصيب أحدهما بجروع وطعنات بمركز منية النصر بالدقهلية بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزى، بوصول "صلاح.ع.م" 17 سنة عامل مقيم قرية النزل دائرة المركز، مصاباً بجرح قطعى بالرسغ الأيسر، وجرح وخذى أعلى الظهر من الجهة اليمنى، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم "فواز.أ.م" 21 سنة عامل مقيم بذات القرية، بالتعدى عليه بالضرب، بسلاح أبيض سكين، وإحداث إصابته، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12823/2017 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة، تم تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالقرية.