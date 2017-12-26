إصابة عامل فى مشاجرة مع زميله بسبب الخلافات المالية بالدقهلية

إصابة عامل فى مشاجرة مع زميله بسبب الخلافات المالية بالدقهليةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:51 ص
اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق
نشبت مشاجرة بين عاملين أصيب أحدهما بجروع وطعنات بمركز منية النصر بالدقهلية بسبب خلافات مالية.
تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزى، بوصول "صلاح.ع.م" 17 سنة عامل مقيم قرية النزل دائرة المركز، مصاباً بجرح قطعى بالرسغ الأيسر، وجرح وخذى أعلى الظهر من الجهة اليمنى، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.
وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم "فواز.أ.م" 21 سنة عامل مقيم بذات القرية، بالتعدى عليه بالضرب، بسلاح أبيض سكين، وإحداث إصابته، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 12823/2017 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة، تم تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالقرية.
إضافة تعليق
موظفو شركات التكنولوجيا الأمريكية متورطون فى قضايا جنسية.. رسائل ترصد تواصل العاملين فى مايكروسوفت وأمازون مع أصحاب بيوت الدعارة عبر إيميل العمل.. والتحقيقات تثبت دفع آلاف الدولارات لممارسة الجنس من آسيويات
5 ملفات حائرة فى الرياضة المصرية.. معسكر الفراعنة قبل المونديال ما بين "روسيا و سويسرا والنمسا".. احتراف متعب "مرهون".. ومصير نيبوشا فى الزمالك "مشروط".. وأزمة رئيس الزمالك مرتضى منصور مع نائبه هانى العتال
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة