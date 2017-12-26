video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إسرائيل تشكر يوسف زيدان بعد تصريحاته عن القدس.. وتؤكد: أسعدنا كلامه

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:38 م
إسرائيل تشكر يوسف زيدان بعد تصريحاته عن القدس.. وتؤكد: أسعدنا كلامه يوسف زيدان


كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

أعربت السفارة الإسرائيلية فى القاهرة عن سعادتها بتصريحات المؤرخ يوسف زيدان عن إسرائيل التى من ضمنها أن المسجد الموجود فى مدينة القدس ليس هو المسجد الأقصى، وفى تصريح آخر "أن القدس ليس مكانًا مقدسًا".

وكتبت صفحة إسرائيل فى مصر التابعة للسفارة الإسرائيلية فى القاهرة، عبر حسابها الرسمية على "فيس بوك": "أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان فى برنامج كل يوم الذى قدمه عمر أديب على قناة ONTV أول أمس الأحد ووصف زيدان للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبى محمد (ص) وحتى أيامنا هذه، مشيرة إلى أن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين".

وأضافت صفحة إسرائيل فى مصر: "ولا شك أن الرسالة التى يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هى رسالة مهمة فى نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين".

 

السفارة الإسرائلية فى القاهرة
السفارة الإسرائيلية فى القاهرة

 

وكان قد شن عدد من نواب البرلمان، هجومًا برلمانيًا كبيرًا على الكاتب والباحث الدكتور يوسف زيدان بسبب تطاوله وتشكيكه فى وجود المسجد الأقصى، وقوله إن إطلاق شعارات "الأقصى الجريح والقدس الأسير وأولى القبلتين" لن تؤتى بشىء، إضافة إلى تصريحاته الدائمة والمستمرة عن "الأزهر" بشكل مسيء، ووصفه لـ"الأزهر" بأنه سبب التخلف المنتشر فى مصر، مؤكدين أنه لابد من وضع حد لما يتحدث عنه من حقائق زائفة للشخصيات التاريخية.

وكان قد واصل الدكتور يوسف زيدان إثارة الجدل عبر تصريحاته المختلفة، التى تتعلق بالرمز العربية والإسلامية، ومؤخرًا قال فى إن "المسجد الموجود فى مدينة القدس ليس هو المسجد الأقصى" وأضاف بـ"أن القدس ليس مكانًا مقدسًا"، وهذا ما جعل المؤرخون يصفونه بـ "خادم إسرائيل الأمين".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤرخون يردون على تصريحات يوسف زيدان حول القدس : خادم إسرائيل الأمين

ردود فعل عنيفة على تصريحات يوسف زيدان بإنكار وجود الأقصى فى عهد عمر بن الخطاب.. رواد مواقع التواصل: متصنِع لدور المثقف ومُدلس محدود القدرات.. ويؤكدون: "أحد المتصهينين وعاوزين حد دارس يطلع يرد عليه"

محمد الدسوقى رشدى يكتب: يوسف زيدان.. المتحرش الخائب بالتاريخ.. الرجل يقدم نفسه كأنه وحيد فى مرحاض مغلق يحفظ فضائحه بعيدا عن الناس.. يسعى لإقناع المجتمع المصرى بكونه المستنير ويهاجم كل من استنار بغير فكره

هل تتوقع مناظرة بين يوسف زيدان ومؤرخين فى معرض الكتاب.. مثقفون يجيبون

يوسف زيدان

الاقصى

القدس

إسرائيل



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed

نطق الرويبضة إيها (المخرف) وليس مؤرخ

هذا المدعو يقول أن العلاقة بين المسلمين واليهود كانت على مايرام حتي قبل مجيء النبي الكريم محمد (صل الله علية وسلم)  هل كان يوجد مسلمين قبل مجيء نبي الإسلام . كيف  ذلك .. 

عدد الردود 0

بواسطة:

زكي جمعة خليل

دليل دامغ

هذا دليل علي عمالته الفكرية للكيان الصهيوني 

عدد الردود 0

بواسطة:

ولاء

صهيون

اللى ذية دة طبيعى ان سفارة الاسرائيلية تشكر وقريبا تمثال ليه فى القدس دة صهيونى متنكر فى شكل مثقف عربى مضطهد

عدد الردود 0

بواسطة:

عزت حماد

سكت دهرا ونطق كفرا

سؤالي له هل فجأة اكتشفت هذه المعلومات ولمصلحة من اثارتها الآن هل فهمت يا غبي لمصلحة من صبت تخاريفك لا يمكن ان تكون المالك الوحيد لهذه المعلومات... ومرة اخرى المذيع اللي فاكر نفسه فريد عصره وأوانه هو اللي أتاح الفرصة لهذا التخريف ان يتحفنا به ذلك المدعي الذي يظن انه يحتكر العلم والحكمة .... زمن رديء

عدد الردود 0

بواسطة:

سامح مسعد محمود

الرد من القرأن

هو قال مفيش مسجد اقصى تمام ربنا عز وجل بيقول فى ال عمران  وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ) المعنى واضح جدا ان كان فى صلاة وليست مريم وحدها من كاتت تصلى بدليل قوله واركعى مع الراكعين وهنا نرجع ليوسف زيدان نفسه اللى اكد انه مقتنع تماما ان الديانات السماوية ديانه واحدة (بصلاة واحدة)يبقى مريم كانت بتصلى فين هى والنبى زكريا يا يوسف زيدان (اظن الرسالة وصلت)

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري اصيل

ولماذا الشكر هو واحد منكم

تم إعداده لتشويه القامات الوطنية وتزييف التاريخ لصالح الأكاذيب الصهيونية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة