إسرائيل تشكر يوسف زيدان بعد تصريحاته عن القدس.. وتؤكد: أسعدنا كلامه

إسرائيل تشكر يوسف زيدان بعد تصريحاته عن القدس.. وتؤكد: أسعدنا كلامهالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:38 م
كتب هيثم سلامة
أعربت السفارة الإسرائيلية فى القاهرة عن سعادتها بتصريحات المؤرخ يوسف زيدان عن إسرائيل التى من ضمنها أن المسجد الموجود فى مدينة القدس ليس هو المسجد الأقصى، وفى تصريح آخر "أن القدس ليس مكانًا مقدسًا".
وكتبت صفحة إسرائيل فى مصر التابعة للسفارة الإسرائيلية فى القاهرة، عبر حسابها الرسمية على "فيس بوك": "أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان فى برنامج كل يوم الذى قدمه عمر أديب على قناة ONTV أول أمس الأحد ووصف زيدان للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبى محمد (ص) وحتى أيامنا هذه، مشيرة إلى أن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين".
وأضافت صفحة إسرائيل فى مصر: "ولا شك أن الرسالة التى يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هى رسالة مهمة فى نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين".
السفارة الإسرائيلية فى القاهرة
وكان قد شن عدد من نواب البرلمان، هجومًا برلمانيًا كبيرًا على الكاتب والباحث الدكتور يوسف زيدان بسبب تطاوله وتشكيكه فى وجود المسجد الأقصى، وقوله إن إطلاق شعارات "الأقصى الجريح والقدس الأسير وأولى القبلتين" لن تؤتى بشىء، إضافة إلى تصريحاته الدائمة والمستمرة عن "الأزهر" بشكل مسيء، ووصفه لـ"الأزهر" بأنه سبب التخلف المنتشر فى مصر، مؤكدين أنه لابد من وضع حد لما يتحدث عنه من حقائق زائفة للشخصيات التاريخية.
وكان قد واصل الدكتور يوسف زيدان إثارة الجدل عبر تصريحاته المختلفة، التى تتعلق بالرمز العربية والإسلامية، ومؤخرًا قال فى إن "المسجد الموجود فى مدينة القدس ليس هو المسجد الأقصى" وأضاف بـ"أن القدس ليس مكانًا مقدسًا"، وهذا ما جعل المؤرخون يصفونه بـ "خادم إسرائيل الأمين".
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عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
نطق الرويبضة إيها (المخرف) وليس مؤرخ
هذا المدعو يقول أن العلاقة بين المسلمين واليهود كانت على مايرام حتي قبل مجيء النبي الكريم محمد (صل الله علية وسلم) هل كان يوجد مسلمين قبل مجيء نبي الإسلام . كيف ذلك ..
عدد الردود 0
بواسطة:
زكي جمعة خليل
دليل دامغ
هذا دليل علي عمالته الفكرية للكيان الصهيوني
عدد الردود 0
بواسطة:
ولاء
صهيون
اللى ذية دة طبيعى ان سفارة الاسرائيلية تشكر وقريبا تمثال ليه فى القدس دة صهيونى متنكر فى شكل مثقف عربى مضطهد
عدد الردود 0
بواسطة:
عزت حماد
سكت دهرا ونطق كفرا
سؤالي له هل فجأة اكتشفت هذه المعلومات ولمصلحة من اثارتها الآن هل فهمت يا غبي لمصلحة من صبت تخاريفك لا يمكن ان تكون المالك الوحيد لهذه المعلومات... ومرة اخرى المذيع اللي فاكر نفسه فريد عصره وأوانه هو اللي أتاح الفرصة لهذا التخريف ان يتحفنا به ذلك المدعي الذي يظن انه يحتكر العلم والحكمة .... زمن رديء
عدد الردود 0
بواسطة:
سامح مسعد محمود
الرد من القرأن
هو قال مفيش مسجد اقصى تمام ربنا عز وجل بيقول فى ال عمران وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ) المعنى واضح جدا ان كان فى صلاة وليست مريم وحدها من كاتت تصلى بدليل قوله واركعى مع الراكعين وهنا نرجع ليوسف زيدان نفسه اللى اكد انه مقتنع تماما ان الديانات السماوية ديانه واحدة (بصلاة واحدة)يبقى مريم كانت بتصلى فين هى والنبى زكريا يا يوسف زيدان (اظن الرسالة وصلت)
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري اصيل
ولماذا الشكر هو واحد منكم
تم إعداده لتشويه القامات الوطنية وتزييف التاريخ لصالح الأكاذيب الصهيونية