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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:23 م
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إسبانيا توقع اتفاقا برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4 % فى 2018

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:57 م
إسبانيا توقع اتفاقا برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4 % فى 2018 رئيس وزراء إسبانيا راخوى


مدريد (أ ف ب)
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وقعت الحكومة وأرباب العمل والنقابات الإسبانية الثلاثاء، اتفاقا نص على زيادة بنسبة 4 % فى الحد الأدنى من الأجور فى العام 2018 ورفعه إلى 920 يورو بحلول 2020، فى أحد أكثر الاقتصادات حيوية فى منطقة اليورو.

 

وقال الأمين العام لنقابة اللجان العمالية يوناى سوردو "إنها خطوة إلى الأمام لاصلاح الخطأ التاريخى" المتمثل فى أجر أدنى متدنى جدا، مذكرا بأن "إسبانيا عانت من عملية حادة لخفض الأجور" أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

ونص الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 825 إلى 858 يورو (على 12 شهرا) خلال 2018 مع زيادة سنوية تجعله يبلغ 992 يورو فى 2020.

 

وأوضح رئيس الحكومة المحافظة ماريانو راخوى أن هذه الزيادات السنوية ستستمر "طالما بلغت نسبة النمو 2,5 % وتم استحداث 450 ألفا فرصة عمل سنويا".

 

وبحسب توقعات حكومته فإن النمو سيكون بنسبة 3,1 % فى 2017 مضيفا "لن يتم استحداث نصف مليون فرصة عمل بل نحو 600 ألف" معتبرا أن "الاتفاق معقول وقابل للاستمرار".

 

وشهد الأجر الأدنى فى 2017 اكبر زيادة منذ ثلاثين عاما وبلغت 8 %.


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