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إخماد حريق بوحدة سكنية بالتعاونيات العربية فى السويس

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:19 م
إخماد حريق بوحدة سكنية بالتعاونيات العربية فى السويس حريق - أرشيفية


السويس - سيد نون
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نشب حريق بوحدة سكنية بمنطقة التعاونيات الشركة العربية بحى فيصل بمحافظة السويس دون وقوع خسائر بشرية، وقامت الحماية المدنية بإخماد الحريق.

 

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة فيصل، بنشوب حريق بشقة سكنية بعمارة رقم 22 الدور السادس بمنطقة تعاونيات الشركة العربية بحى فيصل.

 

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، قبل أن يمتد إلى باقى أجزاء الشقة.


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