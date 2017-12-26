إحباط محاولة إرهابية لاستهداف كمين أمنى بالعريش

إحباط محاولة إرهابية لاستهداف كمين أمنى بالعريشالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:44 م
قوات الجيش - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أفادت مصادر أمنية يشمال سيناء، أن قوات الأمن أحبطت الليلة ، محاولة عناصر إرهابية استهداف كمين أمنى بمحيط جنوب العريش، وقالت المصادر أنه تم رصد تحرك مجموعة ارهابية حاولت استهداف أحد الأكمنة وجارى تعقبها.
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