إحباط محاولة إرهابية لاستهداف كمين أمنى بالعريش





شمال سيناء ـ محمد حسين

أفادت مصادر أمنية يشمال سيناء، أن قوات الأمن أحبطت الليلة ، محاولة عناصر إرهابية استهداف كمين أمنى بمحيط جنوب العريش، وقالت المصادر أنه تم رصد تحرك مجموعة ارهابية حاولت استهداف أحد الأكمنة وجارى تعقبها.