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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:17 م
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إحباط تهريب 8 هواتف محمولة مع راكب قادم من الكويت بمطار الأقصر الدولى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:14 م
إحباط تهريب 8 هواتف محمولة مع راكب قادم من الكويت بمطار الأقصر الدولى مطار الأقصر الدولى - صورة أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الجمارك بمطار الأقصر، فى إحباط محاولة تهريب 8 تليفونات محمولة بقيمة 178 ألف جنيه، كانت مخبأة بحقيبة راكب قادم على طيران الجزيرة من الكويت رحلة رقم 502، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية كانت بتمكن لجنة فنية برئاسة الحسين محمد علي رئيس قسم مكافحة التهريب ومشاركة أعضاء اللجنة من ضبط أحد الركاب، بحوزته 8 هواتف محمولة بقيمة 178 ألف جنيه، فتم إخطار عبد المالك عبدالراضى مدير عام الجمرك، وأمر بتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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