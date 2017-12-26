إجراء 12 عملية حقن أورام كبد واستئصال مرارة بمستشفى كبد المحلة

الغربية - مصطفى عادل

أجرى أطباء مستشفى كبد المحلة التعليمى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، ١٢ عملية منها إجراء استئصال حالتين مرارة بالمنظار وإجراء ٣ حالات تردد حرارى لأورام الكبد باستخدام الميكرويف، وإجراء عمليتين حقن أورام كبد و٥ حالات منظار قنوات مرارية لاستخراج حصوات بالقناة المرارية وتركيب دعامات لأورام بالقناة المرارية.

أجريت العمليات تحت إشراف الدكتور حسام الشيخ مدير المستشفى والدكتور عمرو البدرى أستاذ الأشعة التداخلية بطب طنطا، والدكتور محمد عنبة أستاذ الجراحة العامة وطب المناظير بجامعة طنطا وفريق طبى معاون من المستشفى.