video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الخميس المقبل..

"إتش سى" تتوقع إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على سعر الفائدة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:54 م
"إتش سى" تتوقع إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على سعر الفائدة سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة فى اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ خفض الفائدة فى فبراير المقبل.

 

وأرجعت إتش سى، فى تقرير صادر عن إدارة البحوث بالشركة اليوم الثلاثاء، أن يمثل الثقة فى استدامة التحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة، مع تحجيم السلبيات النسبية لأسعار الفائدة المرتفعة مع استمرار النمو فى التسارع وتراجع عائدات الخزينة (تكلفة الاقتراض) على خلفية التوقعات بخفض الفائدة.

 

وأوضحت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، أن الإبقاء على سعر الفائدة جاء على الرغم من استقرار أرقام التضخم الشهرية، وهو ما يشير إلى موقف متحفظ بشأن بداية وشيكة لتخفيض سعر الفائدة، كما شهد سعر صرف الجنيه منذ الاجتماع المذكور بعض التقلب، ليصل إلى 17.85 جنيه مصرى للدولار بعد استقرار حوالى 3 أشهر عند 17.65 جنيه للدولار.

 

وأرجع التقرير، التقلبات فى سعر الجنيه إلى تأثيرات موسمية، إذ أظهر الربع الأول للسنة المالية 17/18 ميزان مدفوعات قوى حيث سجل الحساب الجارى عجزًا قدره 6.56 مليار دولار أمريكى على أساس سنوى، وهو أضيق من العجز البالغ 19.13 مليار دولار على أساس سنوى فى العام السابق، وعجز بقيمة 15.58 مليار دولار فى السنة المالية 16/17.

 

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الربع الأول من17/18 قد غطت تقريبًا عجز الحساب الجارى، ما يعنى وجود أسس قوية للموقف الخارجى، بالإضافة إلى أن إنتاج حقل ظهر الأولى للغاز، الذى بدأ فى منتصف ديسمبر، سيسهم فى تحقيق وفورات تصل إلى 60 مليون دولار شهريًا، مع زيادة المدخرات مع زيادة الإنتاج، وفقًا لوزير البترول. 

 

وعلى صعيد الاقتصاد الحقيقى، تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر إلى 5.2٪ على أساس سنوى فى الربع الأول من 17/18 من 4.9٪ على أساس سنوى فى الربع السابق و3.8٪ على أساس سنوى فى العام السابق.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أبقت على أسعار الفائدة للمرة الثالثة بعد ارتفاعين متتاليين بمقدار 200 نقطة أساس فى 21 مايو و6 يوليو، وتراجع معدل التضخم السنوى إلى 26.0٪ فى نوفمبر من 30.8٪ فى الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم الشهرى إلى 0.97٪ من 1.10٪ فى أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

 كما تباطأ التضخم الأساسى السنوى إلى 25.5٪ فى نوفمبر من 30.5٪ فى الشهر السابق، فى حين تسارع التضخم الأساسى الشهرى إلى 1.31٪ من 0.70٪ فى أكتوبر، وفقًا للبيانات الواردة على موقع البنك المركزى على الإنترنت، وانطلاقًا من ذلك جاءت توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة استنادًا إلى الوضع الراهن فى مصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تربح 3.5 مليار بختام التعاملات.. إيجى إكس 30 يحقق مستويات تاريخية

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بسبب مشتريات العرب والأجانب

رئيس البورصة: المؤسسات الأجنبية طلبت زيادة عدد الشركات ومعدلات التداول

اخبار الاقتصاد

اتش سى

لجنة السياسات النقدية

سعر الفائدة



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة