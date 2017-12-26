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أنباء عن مقتل القيادى الحوثى ياسر الأحمر بغارة للتحالف فى الحديدة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 07:28 م
أنباء عن مقتل القيادى الحوثى ياسر الأحمر بغارة للتحالف فى الحديدة الحرب فى اليمن - أرشيفية


كتب أحمد عبد الرحمن
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أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها، توارد أنباء عن مقتل القيادى الحوثى ياسر الأحمر بغارة للتحالف فى الحديدة.

 


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