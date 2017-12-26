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أكاديمية البحث العلمى: تكليفات بالتوسع فى زراعة أرز الهجين لتوفير المياه

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:07 م
أكاديمية البحث العلمى: تكليفات بالتوسع فى زراعة أرز الهجين لتوفير المياه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى


كتب ــ وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن خطة البحث العلمى فى 2030 أن يتم إيجاد مجموعة برامج متنوعة من البحث العلمى مع توفير التشجيع الكافى له بكل الجامعات والمراكز البحثية، مضيفا أن هناك تكليفا لوزيرى التعليم العالى والزراعة بالتوسع فى زراعة أرز الهجين لتوفير مياه الرى وسيكون له الأثر الأكبر فى إفادة الدولة المصرية.

وأضاف صقر خلال كلمته اليوم، فى المنتدى الثالث لمهرجان البحث العلمى، أن هدف الأكاديمية نقل وتطوير البحث العلمى، مشيرا إلى اهتمام وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتحالفات التكنولوجية وتطويرها، وأنه من أهم المشروعات التى تولى الأكاديمية  أهمية لها منها الزراعة والأسمدة والتطبيقات الطبيبة.

وأوضح صقر، أن المنتدى هو أحد الآليات التى تتبناها وزارة التعليم العالى ممثلة فى الأكاديمية للمساعدة فى تسويق مخرجات البحث العلمى ودعم الارتباط الدائم والفعـال للبحـث العلمى باحتياجات المجتمع المصرى والصناعة الوطنية وتطويـر الإنتاج المحلى وزيـادة قدرته التنافسية.


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البحث العلمى

وزيرا التعليم العالى والزراعة

ارز الهجين



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