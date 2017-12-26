أسماء 7 مصابين فى انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى وهم " خالد أنور صبحى 19 سنة، ومقيمان بمركز طنطا محافظة الغربية مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر،محمد على محمد 54 سنة ومقيم بطنطا اشتباه كسر بالكتف الأيمن، محمد عيد شحاتة 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيمن، محمد أشرف أنور 6 سنوات، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، سمرة مجدى طوسون 28 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن، مجدى مجدى طوسون 5 سنوات، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، جهاد مجدى طوسون 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجميعهم مقيمون بمحافظة بنى سويف".