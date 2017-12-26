أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26 /12 /2017





رانيا فزاع

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع فاستقر سعر الدولار الأمريكى على نفس سعره وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى سجل 17.69 جنيه للشراء ، و 17.79 للبيع ، كما استقر سعر الريال السعودى على 4.72 جنيه للشراء ، و 54.7 للبيع ، وسجل سعر الدينار الكويتى استقرارا ، كما ارتفع سعر اليورو الأوروبى بمعدل طفيف.

أولا: سعر الدولار فى مصر

وبحسب البيانات الصادرة من عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى ، جاء سعر الدولار ، والذى سجل متوسط سعر 17.77 جنيه للشراء ، 17.87، وفقا لبيانات البنك المركزى ، كالتالى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.77جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.7 جنيه للشراء

17.8 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.69جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه فى تعاملات اليوم بمعدل ضئيل ، وبلغ سعره ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى كالتالى 20.98 جنيه للشراء ،و 21.12 للبيع .

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم بمعدل ضئيل عن سعر الأمس ، وجاء سعره 23.65 جنيه للشراء 23.79 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى .

رابعا : سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى وبحسب البنك الأهلى فسعره هو،.58.54. للشراء ، و 58.91 جنيه للبيع بحسب البنك الأهلى

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى ، عند سعر إغلاق الأمس ، الذى بلغ 4.72 جنيه للشراء، 4.75 جنيه للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى.