أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-12-2107 وعيار 21 يستقر عند 632 جنيها لليوم الرابع

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-12-2107 وعيار 21 يستقر عند 632 جنيها لليوم الرابعالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:01 م
الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26-12-2107 ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 632 جنيها للجرام حتى الآن، مستقرا لليوم الرابع على التوالى.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 18 : 541 جنيه
عيار 21 : 632 جنيه
عيار 24 : 722 جنيه
الجنيه الذهب: 5056 جنيه
السعر العالمى للأوقية: 1275 جنيه
ويشهد سوق الذهب فى مصر أفضل فترات له منذ بداية موجة الارتفاع الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب عقب تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016.
أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.
سعر الذهب فى مصر
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
مصنعية جرام الذهب فى مصر
مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
خدمة أسعار الذهب
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
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