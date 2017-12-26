أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26 - 12 -2017





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2017.

البورصة توقف التداول على 11 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى السويس للأكياس، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، المهندس للتأمين، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العز الدخيلة للصلب، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الملتقى العربى للاستثمار، عبور لاند للصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضى، أورنج مصر للاتصالات، القاهرة للخدمات التعليمية.

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 806.975 مليار جنيه، وواصل المؤشر الرئيسى للبورصة تحقيق مستويات تاريخية، فيما استمر ضعف أحجام التداول وبيع المؤسسات المصرية. ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 806.975 مليار جنيه، وواصل المؤشر الرئيسى للبورصة تحقيق مستويات تاريخية، فيما استمر ضعف أحجام التداول وبيع المؤسسات المصرية.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 746.8 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 80.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 45.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 4 مليون جنيه، 921 ألف جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 14922 نقطة، ولم يتغير مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2560 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14652 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 826 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1961 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 526 نقطة.

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 83 شركة، ولم تتغير 26 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 23.91 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 13.01 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.15%

- العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بسعر إغلاق 728.76 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 11.19 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- السويس للأكياس بسعر إغلاق 31.37 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 9.31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.05%

- الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود بسعر إغلاق 0.74 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 39.54 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%