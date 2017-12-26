أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-12-2017





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-12-2017، وجاءت أبرزها إعلان عن عدد الشركات الجديدة التى تسعى للقيد بالبورصة المصرية، وبلغت 14 شركة موزعة بين 8 شركات تتفاوض للتقدم، ومن 5-6 شركات أخرى تستعلم عن القيد، فيما قيدت 3 شركات خلال العام المنصرم، ولكن لم تتقدم للطرح.



قيد أسهم زيادة بنك البركة قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك البركة مصر من 1.101 مليار جنيه إلى 1.266 مليار جنيه بزيادة قدرها 165.2 مليون جنيه موزعة على عدد 23.6 مليون سهم (الإصدار الثامن عشر) بقيمة اسمية قدرها 7 جنيهات للسهم الواحد، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.149 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى تمويلاً من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام، وفقًا للقوائم المالية للبنك فى 31/12/2016. قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك البركة مصر من 1.101 مليار جنيه إلى 1.266 مليار جنيه بزيادة قدرها 165.2 مليون جنيه موزعة على عدد 23.6 مليون سهم (الإصدار الثامن عشر) بقيمة اسمية قدرها 7 جنيهات للسهم الواحد، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.149 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى تمويلاً من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام، وفقًا للقوائم المالية للبنك فى 31/12/2016.

وأضافت أن الحق فى التوزيع المجانى لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 يناير بواقع 0.149 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تدرج أسهم بنك البركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم البنك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 11 يناير.

فيما فرضت اللجنة، التزام مالى على بنك البركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفته لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة رقم (26) من الإجراءات التنفيذية لها.

14 شركة تسعى للقيد بالبورصة كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن عدد الشركات الجديدة التى تسعى للقيد بالبورصة المصرية، وبلغت 14 شركة موزعة بين 8 شركات تتفاوض للتقدم، ومن 5-6 شركات أخرى تستعلم عن القيد، فيما قيدت 3 شركات خلال العام المنصرم، ولكن لم تتقدم للطرح. كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن عدد الشركات الجديدة التى تسعى للقيد بالبورصة المصرية، وبلغت 14 شركة موزعة بين 8 شركات تتفاوض للتقدم، ومن 5-6 شركات أخرى تستعلم عن القيد، فيما قيدت 3 شركات خلال العام المنصرم، ولكن لم تتقدم للطرح.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المجموعة الاقتصادية بمجلس النواب أبلغتها ببدء مناقشة تعديلات قانون سوق المال اليوم، مشيرة إلى سعى الحكومة لتنشيط البورصة كمنصة للتمويل طويلة المدى خلصة للقطاع الصناعى فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

292 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة كشف التقرير السنوى للبورصة المصرية تعافى وتطور واضح فى الاقتصاد المصرى وبحسب التقرير قفزت أحجام التداول فى السوق لتشهد رابع أعلى مستوى للتداول فى تاريخ البورصة، فكسرت حاجز 292 مليار جنيه منهم 252 مليار جنيه للأسهم فقط ، ويسجل بهذا زيادة بنسبة 40% عن العام الماضى . كشف التقرير السنوى للبورصة المصرية تعافى وتطور واضح فى الاقتصاد المصرى وبحسب التقرير قفزت أحجام التداول فى السوق لتشهد رابع أعلى مستوى للتداول فى تاريخ البورصة، فكسرت حاجز 292 مليار جنيه منهم 252 مليار جنيه للأسهم فقط ، ويسجل بهذا زيادة بنسبة 40% عن العام الماضى .

كما قفز متوسط التداول اليومى إلى ما يزيد عن مليار جنيه مقارنة بنحو 740 مليون جنيه فى العام السابق ، وقفز رأس المال السوقى إلى حاجز 800 مليار للمرة الأولى منذ 9 سنوات وساهم تحسن أداء السوق ، ليتفقوا بهذا على مستواه فى الأزمة العالمية لعام 2008 .

كما نجح السوق فى جذب أكثر من 22 ألف مستثمر جديد هذا العام مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر العام السابق ودخول نحو 1500 صندوق ومؤسسة اجنبية مقارنة ب 900 مؤسسة وصندوق أجنبى عام 2016 .

وشهد السوق تحسن ملحوظ فى عمليات القيد فقفزت رؤوس الأموال الشركات المقيدة فى السوق خلال العام ، إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 160% عن العام السابق عليه من خلال قيد عدد 3 شركات .

وأسهمت حملات الترويج التى تقوم بها إدارة البورصة فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى بشكل كبير حيث شهد العام حملات ترويج مكثفة فى عدد من مراكز المال العالمية ، مثل لندن ونيويورك لقاء عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التى تدير اوصلا تقترب من 4 تريليون دولار.