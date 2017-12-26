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أحمد الجار الله: 2018 سنة إنهاء الإرهاب وإسقاط النظم المتاجرة بالدين

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:44 ص
أحمد الجار الله: 2018 سنة إنهاء الإرهاب وإسقاط النظم المتاجرة بالدين أحمد الجار الله


كتبت نورهان حسن
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أكد أحمد جار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، إن إيران تتحسر على الذى يحدث فى اليمن ولبنان والبحرين  والعراق، وأن الضغط الدولى بدأ يفقد السيطره على استقرار الوضع فى البحرين.

 

وأضاف "الجار الله" فى تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا:" أن الضغط الشعبى اللبنانى يسيطر أيضا على حزب الشيطان وكذلك ضغط الشعوب الإيرانية على الدولة الدينية وكل هذا أفقد الدولة الإيرانية الدينية رشدها".

 

واختتم تغريداته موضحا: "أن دول الشرق الاوسط  تتبادل المعلومات وتجرى الاستعدادات للسنه الجديدة والتى ستكون سنة إنهاء الإرهاب وإسقاط النظم المتاجره بالدين والتطرف، وأن دولتين عيون العالم عليها إيران وكوريا الشماليه سيوضع حد لعبثهم فى شئون العالم الداخلية والدولية وستكون البداية فى إيران الدولة المارقة".

 

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احمد الجار الله

 


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