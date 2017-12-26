أبو بكر الجندى: جمع الأقارب فى نفس مكان العمل من "كبائر الإدارة"





كتب : مصطفي عبد التواب

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، إن عمل الاقارب في نفس المصلحة الحكومية هو أحد كبائر الادارة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز وفقا لقانون الخدمة المدنية عمل الأقارب من الدرجة الأولى فى نفس المكان.

وأضاف الجندي خلال كلمته بندوة بالجهاز، أنه عندما تسلم الجهاز كان هناك أقارب يعملون في نفس المكاتب لكن تم الفصل بينهم لأن هذا يتعارض مع الإدارة الصحيحة.

وطالب الجندي ورؤساء الإدارات بالجهاز، بالبحث حول مدي استيعاب موظفي الجهاز للكتيبات التعرفية بقانون الخدمة المدنية، نظرا لانهم سوف يخضعون لتقيم مستوي.

وأشار الجندي إلى أنه استدعى لمكتبه الموظفين الحاصلين على مستوى تقسيم متوسط، وحذرهم من تأثير هذا المستوي عليهم حال تكررها في السنوات القادمة.