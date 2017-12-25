وكيل تعليم دمياط يعلن نتيجة مسابقة المعلم الصغير للمرحلة الإعدادية





دمياط معتز الشربينى

أعلن اليوم الإثنين السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، نتيجة المسابقة التى نظمها التعلم النشط بالمرحلة الإعدادية، بحضور دكتور خالد خلف وكيل المديرية ولبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام و منال العدوى مدير إدارة التعليم الإعدادى، وولاء جعفر منسق التعلم النشط بالمرحلة الإعدادية وعصام النماس مدير إدارة التوجية الفنى وموجهي عموم المواد الدراسية.

حيث حصلت علي المركز الأول الطالبة هبة إبراهيم المنسي من مدرسة المستقبل اعدادية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة والمركز الأول مكرر الطالبة آلاء عبد اللطيف سالم مدرسة كفر البطيخ اعدادية بإدارة كفر البطيخ والمركز الثاني الطالبة إسراء فوزي الحديدي مدرسة كفر العرب اعدادية المشتركة بإدارة فارسكور والمركز الثالث الطالبة مريم داوود مدرسة عباس العقاد بنات إدارة دمياط والمركز الرابع الطالب بلال مسعد بر مدرسة مهرشان الإعدادى بإدارة ميت أبو غالب والمركز الخامس الطالبة مريم علي حسن جابر مدرسة كفر سعد إدارة كفر سعد والمركز السادس الطالب زياد علي أبو حجازي مدرسة عزبة البرج الإعدادية بنين بإدارة عزبة البرج والمركز السابع الطالبه رشا هاني هلال مدرسة الروضة الإعدادية بنات إدارة الروضة وحصل علي المركز السابع الطالبه فاطمة يحي البربري مدرسة السرو الإعدادية بنات.

وكرم وكيل الوزارة الطلاب والطالبات الفائزين وقدم لهم شهادات التقدير والتميز بالاضافة إلى مبلغ مالي تحفيزا لهم،كما كرم سويلم موجهي عموم المواد الدراسية التي كانت في المسابقة (لغة انجليزية، لغة عربية، دراسات اجتماعية،علوم،رياضيات،حاسب آلي) وخلال التكريم

استمع وكيل الوزارة الي شرح الطلاب الفائزين بالمسابقة وأثني عليهم وقدم الشكر والتقدير لأولياء أمورهم ومديري مدارسهم وللتوجيهات المختصة ولكل من ساهم في إخراج هذة المسابقة بالمستوى اللائق واتسامها بالشفافية والمصداقية في أدائها و نتيجتها.

وذلك في إطار فعاليات مسابقة المعلم الصغير والتي تم اجراؤها علي مستوي المديرية والتي كانت علي مستوي المدرسة والإدارة التعليميةوالمديرية التعليمية .