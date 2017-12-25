وفد "الصناعات التقليدية المغربية" يتفقد ورش صناعة السجاد اليدوى بالمنوفية

كتبت: دانه الحديدى

زار وفد الغرفة التقليدية بالمغرب قرية ساقية ابو شقرة بمحافظة المنوفية، بحضور مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، حيث تضمنت الزيارة تفقد عدد من ورش السجاد اليدوى بالقرية.

من جانبه قال مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، إن الوفد المغربى تفقد عددا من الورش المخصصة لصناعة السجاد اليدوى، وأكد على رغبته فى نقل الخبرات المصرية فى صناعة الحرف اليدوية لصناعة السجاد، لافتا إلى أن الغرفة تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة لتوريد السجاد اليدوى المصرى للمغرب، لخلق منافسه مع السجاد التركى، وسط رغبه مغربية للاستعانة بالخبرات المصرية.

وأشار عمران إلى أن الوفد المغربى سيتفقد عدد من الورش المختلفة لصناعات الحرف اليدوية خلال زيارته لمصر، على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون غدا الثلاثاء بحضور ممثلى مجلس إدارة الغرفتين لتعزيز سبل التعاون المشترك.