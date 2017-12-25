وفاة الكاتب الصحفى صلاح عيسى عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة الكاتب الصحفى صلاح عيسى عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرضالإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:30 م
كتب مصطفى السيد
توفى الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى عن عمر يناهز 78 عاما ،بعد صراع مع المرض. وقال الكاتب والسياسى حسين عبد الرازق إن الراحل الكبير توفى متأثر بمرضه ، وأنه دخل فى غيبوبة خلال الساعات الأخيرة.
وكان الكاتب الراحل يعالج فى مستشفى السلام الدولى ، قبل أن تطالب أسرته وعدد من كبار الصحفيين بنقله لتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية ، وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم ونقله إلى مستشفى المعادى العسكرى
يذكر أن الراحل صلاح عيسي من مواليد 14 أكتوبر 1939 بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وعمل بجريدة الجمهورية أوائل السبعينيات من القرن الماضى ، كما شارك فى تأسيسي وإدارة عدد من الصحف والمجلات ،منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالى" و"اليسار" و"القاهرة"
كما أصدر الكاتب الراحل أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979 وأتبعه بعدد من أهم المؤلفات فى الأدب والتاريخ والفكر السياسى منها : "مثقفون وعسكر" ، "دستور في صندوق القمامة" ، "حكايات من دفتر الوطن" ، " تباريج جريح" ، "رجال ريا وسكينة" ، " جلاد دنشواى" ، " شاعر تكدير الأمن العام" وغيرها
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عدد الردود 0
بواسطة:
على
الله يرحمه
رحمة الله عليك يا أعظم صحفى فى مصر
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بواسطة:
حماده
تعازينا القلبيه
من مدينة قنا .. محافظة قنا .. بجنوب صعيد مصر .. نتقدم بخالص التعازي .. لأسرة ونقابة الصحفيين .. ورجال الأعلام .. في وفاة المغفور له بأذن الله تعالي .. الكاتب الصحفي الكبير .. الأستاذ صلاح عيسي .. نسأل الله العلي القدير .. أن يتغمده برحمته الواسعه .. ويدخله فسيح جناته .. ويلهم أهله الصبر والسلوان .. وانا لله وانا اليه راجعون -
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بواسطة:
مشمش
رحمه الله على الصحفى الكبير صلاح عيسى..ولاسرته و اسره الصحافه المصريه خالص العزاء
😎
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بواسطة:
بوسي
الله يرحمه
الله يرحمه ويغفرله .