video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة الكاتب الصحفى صلاح عيسى عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:30 م
وفاة الكاتب الصحفى صلاح عيسى عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض الكاتب الصحفى صلاح عيسى


كتب مصطفى السيد
إضافة تعليق

توفى الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى عن عمر يناهز 78 عاما ،بعد صراع مع المرض. وقال الكاتب والسياسى حسين عبد الرازق إن الراحل الكبير توفى متأثر بمرضه ، وأنه دخل فى غيبوبة خلال الساعات الأخيرة.

وكان الكاتب الراحل يعالج فى مستشفى السلام الدولى ، قبل أن تطالب أسرته وعدد من كبار الصحفيين بنقله لتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية ، وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم ونقله إلى مستشفى المعادى العسكرى 

يذكر أن الراحل صلاح عيسي من مواليد 14 أكتوبر 1939 بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وعمل بجريدة الجمهورية أوائل السبعينيات من القرن الماضى ، كما شارك فى تأسيسي وإدارة عدد من الصحف والمجلات ،منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالى" و"اليسار" و"القاهرة"  

كما أصدر الكاتب الراحل  أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979 وأتبعه بعدد من أهم المؤلفات فى الأدب والتاريخ والفكر السياسى منها : "مثقفون وعسكر" ، "دستور في صندوق القمامة" ، "حكايات من دفتر الوطن" ، " تباريج جريح" ، "رجال ريا وسكينة" ، " جلاد دنشواى" ، " شاعر تكدير الأمن العام" وغيرها


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجماعة الصحفية تطالب بالتحرك لإنقاذ حياة صلاح عيسى وعلاجه على نفقه الدولة.. كُتاب يؤكدون: مؤرخ متفرد وقيمة وطنية كبيرة وجزء مهم من قوة مصر الناعمة.. ومصادر تكشف: نقله لإحدى مستشفيات القوات المسلحة خلال ساعات

مثقفون: صلاح عيسى قيمة كبيرة ونتمنى له الشفاء العاجل

نقيب الصحفيين يخاطب وزير الصحة لعلاج صلاح عيسى على نفقة الدولة

نقل الكاتب الصحفى صلاح عيسى لمستشفى المعادى العسكرى

صلاح عيسى

رجال ريا وسكينة

تباريح جريح

مثقفون وعسكر

حسين عبد الرازق

امينة النقاش



لا تفوتك
بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

على

الله يرحمه

رحمة الله عليك يا أعظم صحفى فى مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

تعازينا القلبيه

من مدينة قنا .. محافظة قنا .. بجنوب صعيد مصر .. نتقدم بخالص التعازي .. لأسرة ونقابة الصحفيين .. ورجال الأعلام .. في وفاة المغفور له بأذن الله تعالي .. الكاتب الصحفي الكبير .. الأستاذ صلاح عيسي .. نسأل الله العلي القدير .. أن يتغمده برحمته الواسعه .. ويدخله فسيح جناته .. ويلهم أهله الصبر والسلوان .. وانا لله وانا اليه راجعون - 

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

رحمه الله على الصحفى الكبير صلاح عيسى..ولاسرته و اسره الصحافه المصريه خالص العزاء

😎

عدد الردود 0

بواسطة:

بوسي

الله يرحمه

الله يرحمه ويغفرله .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة