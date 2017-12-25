وزير النقل فى جولة مفاجئة بمحطة مصر برمسيس

وزير النقل فى جولة مفاجئة بمحطة مصر برمسيسالإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:08 م
جانب من الجولة
كتب رضا حبيشى
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أجرى مساء اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة مفاجأة بمحطة مصر تفقد خلالها أرصفة المحطة وتجول داخل قطار رقم 86 نوم القاهرة أسوان وتفقد عربات القطار واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
وتفقد وزير النقل رصيف رقم 9 والتقى عدد من الركاب وسألهم عن مستوى الخدمة وانتظام مواعيد القطارات، وأكد الركاب أن مواعيد القطارات بدأت فى الانتظام وتتحسن باستمرار.
بعدها استقبل الوزير قطار رقم 981 القادم من أسوان والتقى الركاب واستفسر أيضا منهم عن مستوى الخدمة.
وأكد وزير النقل أن السكة الحديد بجري تطويرها في كافة القطاعات حيث يتم تطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظام الإشارات، لافتا إلى أنه تم التعاقد على جرارات جديدة كما سيتم التعاقد على 1300 عربة جديدة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
عنتر الدالى
ياسلام على المفاجات...
..بكره يطلع يقول ان الناس فرحت قوى على زيادة الاسعار... وقعدوا يقولوله... زود يا هشام زود...لبسنا العمه و غرد..