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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:50 م
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وزير السياحة يصل مطار أسوان.. ويتوجه لموقع توقف البواخر

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:50 م
وزير السياحة يصل مطار أسوان.. ويتوجه لموقع توقف البواخر يحيى راشد وزير السياحة


أسوان - عبد الله صلاح
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وصل يحيى راشد، وزير السياحة، قبل قليل، إلى مطار أسوان الدولى، لمتابعة أزمة توقف الملاحة النهرية للفنادق العائمة بين أسوان والأقصر، بعد شحوط مراكب نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل أمام معبد كوم أمبو.

وتوجه وزير السياحة فور وصوله، إلى معبد كوم أمبو، لمتابعة أزمة توقف الملاحة النهرية، وجهود  الجهات المختصة لأعمال التكريك ورفع الطمى والرمال المرتفعة بالجزر النيلية نظراً لانخفاض منسوب المياه أمام معبد كوم أمبو، وتم الدفع بمعدات وآلات جديدة لإنهاء أزمة عمق النيل، والتى تحدث فى كل عام من السنة خلال فصل الشتاء وتعرف باسم السدة الشتوية.

 


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