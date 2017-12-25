وزير الخارجية السعودى يلتقى ممثل المعارضة السورية فى الرياض





وكالات الأنباء

بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير مع رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية، نصر الحريرى، الأحد فى العاصمة السعودية الرياض، آخر المستجدات على الساحة السورية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن الحريرى، أن الهيئة التفاوضية متمسكة بالحل السياسى وفق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السورى، وعلى رأسها بيان جنيف والقراران 2118 و2254، مشددا على أن "سلوك النظام المتعنت تسبب فى إعاقة جهود المبعوث الخاص لكى تخرج الجولة الأخيرة بنتائج تدفع العملية السياسية للأمام".

وأشار الحريرى إلى، "أن المعارضة السورية قامت بما عليها، وكانت تنتظر من الأمم المتحدة القيام بدورها لجلب الطرف الآخر"، مضيفا أن ذلك لم يحدث، واستمر النظام بوضع العراقيل أمام تطبيق القرارات الدولية".

و‫من جانبه عبر الجبير عن دعم المملكة لهيئة التفاوض فى تطبيق القرارات الدولية، والوصول إلى حل سياسى مستدام ينهى معاناة الشعب السورى، ويحقق الانتقال السياسى الناجز، ويعيد اللاجئين إلى ديارهم.

وجدد الوزير الجبير دعمه لتوجهات الهيئة فى زيارة دول أعضاء فى مجلس الأمن، وحثها على الدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية بشأن القضية السورية.