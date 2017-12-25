وزير الثقافة: تواجدنا بأنشطتنا الثقافية فى مطروح مهم لأنها بوابة مصر الغربية





مطروح – حسن مشالي

أكد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، أنه يتواجد فى محافظة مطروح، من أجل افتتاح وحضور فعاليات مهرجان البادية، وهو مهرجان ثقافى وفنى، الذى يبدأ من صباح اليوم الاثنين ويستمر لمدة 3 أيام، مؤكداً أن فعاليات وزارة الثقافة مستمرة ونوليها لهذه المحافظة.

وقال "النمنم" ردا على سؤال " اليوم السابع" على هامش حفل الزفاف الجماعى فى مدينة مرسى مطروح، " محافظة مطروح هى بوابة مصر الغربية، ومهمة جداً لنا، أن نكون متواجدين فيها بالأنشطة الثقافية والفنية.

وأشار وزير الثقافة، إلى أن أهالى مطروح قدموا نماذج رائعة، ليس فى التاريخ المعروف فقط، ولكن أيضاً خلال السنوات الأخيرة وفى 30 يونيه كان لهم موقف عظيم ورائع ووطنى، ومن أجل ذلك لابد أن نقدم الخدمة الثقافية لهم.

جاء ذلك خلال مرافقة وزير الثقافة للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء الأحد، للمشاركة فى حفل الزفاف الجماعي السنوي لـ 34 عريسا وعروس، من أبناء المحافظة كتقليد سنوى تحرص عليه المحافظة كل عام، للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج تخفيفا للأعباء، وبحضور الحفل عمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح بالإضافة إلى أقارب العرائس.