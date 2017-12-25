وزير التعليم العالى يكشف: قمر صناعى مكوناته مصرية بنسبة 100% بحلول 2022





كتب محسن البديوى

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعلم العالى والبحث العلمى، عن سعادته بموافقة البرلمان على على إنشاء وكالة الفضاء المصرية، مضيفًا أن وكالة الفضاء المصرية طال انتظارها أكثر من 40 عامًا، وبحلول 2022 سيكون هناك قمر صناعى مصرى مكوناتها مصرية بنسبة 100%.

وقال عبد الغفار، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ON اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "ON Live"، إن العالم يتجه الآن إلى تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام السلمى لتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع بحوث علوم الفضاء، لما لها من ارتباطات بالاتصالات والبحث العلمى .

وأشار وزير التعلم العالى والبحث العلمى، إلى أن مدينة الفضاء المصرية سيكون داخلها مراكز التجميع واختبار الأقمار الصناعية، والتصميم والتطوير والتحكم ومراقبة الأرض، مستطردًا: "حان الوقت لدخول هذا العصر، وأنتجنا الآن قمر صناعى مكوناته 80%، وبحلول 2022 سيكون قمر صناعى مصرى بنسبة 100%، وهناك تعاون مع الصين فى هذا المجال"، لافتًا إلى أن هناك منحة صينية لتمويل تدريب الشباب الباحثين فى مجال الفضاء.