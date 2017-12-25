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وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس.. صور

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:25 م
وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس.. صور جانب من اللقاء


كتب لؤى على
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استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام المجلس، وبعض أعضاء مجلس الدولة، حيث أطلعهم الوزير على جهود الوزارة فى نشر الفكر الوسطى الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف.

 

وأهداهم الوزير نسخا من بعض إصدارات الوزارة فى ذلك مثمنا ومقدرا هذه الزيارة، ووعدهم بالمشاركة فى المحاضرات التثقيفية التى يعقدها مجلس الدولة.

 
وزير الاوقاف يستقبل المستشار احمد ابو العزم
وزير الأوقاف يستقبل المستشار أحمد أبو العزم

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

 


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