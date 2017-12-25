وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس.. صور

وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس.. صورالإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:25 م
جانب من اللقاء
كتب لؤى على
إضافة تعليق
استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام المجلس، وبعض أعضاء مجلس الدولة، حيث أطلعهم الوزير على جهود الوزارة فى نشر الفكر الوسطى الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف.
وأهداهم الوزير نسخا من بعض إصدارات الوزارة فى ذلك مثمنا ومقدرا هذه الزيارة، ووعدهم بالمشاركة فى المحاضرات التثقيفية التى يعقدها مجلس الدولة.
وزير الأوقاف يستقبل المستشار أحمد أبو العزم
جانب من اللقاء
خلال اللقاء
إضافة تعليق
صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة