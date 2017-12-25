والدة المتهم بقتل دبلوماسية بريطانية فى بيروت: يجب أن يسجن إذا كان مذنبا

والدة المتهم بقتل دبلوماسية بريطانية فى بيروت: يجب أن يسجن إذا كان مذنباالإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:58 م
طارق - المتهم بقتل دبلوماسية بريطانية فى بيروت
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت والدة سائق أوبر اللبنانى المتهم بقتل عاملة بالسفارة البريطانية فى بيروت، إن ابنها ينتمى "وراء القضبان" إذا ثبتت إدانته.
وكان طارق هوشى قد أعتقل الأسبوع الماضى بتهمة قتل ربيكا ديكيس البالغة من العمر 30 عاما، التى كانت تعمل لدى وزارة التنمية الدولية.
وقد عثر عليها ميتة على جانب الطريق السريع المؤدى إلى بيروت، ويعتقد أنها تعرضت لاعتداء جنسى وخنق.
وقالت أم طارق، التى تعرف بأم حسن إنها "تشعر بالإحباط والاكتئاب" بسبب ما حدث، وقالت "إذا كان هذا هو خطأه فعليه أن يبقى في السجن ويبقى هناك".
إضافة تعليق
خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية
هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة