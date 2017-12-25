video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

والدة المتهم بقتل دبلوماسية بريطانية فى بيروت: يجب أن يسجن إذا كان مذنبا

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:58 م
والدة المتهم بقتل دبلوماسية بريطانية فى بيروت: يجب أن يسجن إذا كان مذنبا طارق - المتهم بقتل دبلوماسية بريطانية فى بيروت


كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت والدة سائق أوبر اللبنانى المتهم بقتل عاملة بالسفارة البريطانية فى بيروت، إن ابنها ينتمى "وراء القضبان" إذا ثبتت إدانته.
 
وكان طارق هوشى قد أعتقل الأسبوع الماضى بتهمة قتل ربيكا ديكيس البالغة من العمر 30 عاما، التى كانت تعمل لدى وزارة التنمية الدولية.
 
وقد عثر عليها ميتة على جانب الطريق السريع المؤدى إلى بيروت، ويعتقد أنها تعرضت لاعتداء جنسى وخنق.
 
وقالت أم طارق، التى تعرف بأم حسن إنها "تشعر بالإحباط والاكتئاب" بسبب ما حدث، وقالت "إذا كان هذا هو خطأه فعليه أن يبقى في السجن ويبقى هناك". 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير البريطانى بالقاهرة: صدمت وحزنت جدا لفقدان زميلتنا فى بيروت

ديلى ميل: سائق "أوبر" يعترف بقتل ومحاولة اغتصاب دبلوماسية بريطانية فى بيروت

السفير البريطانى فى بيروت يؤكد صدمته بعد مقتل دبلوماسية إنجليزية فى لبنان

بيروت

اوبر

سائق اوبر

لبنان

السفارة البريطانية بيروت

مقتل عاملة بالسفارة البريطانية



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة