والدة المتهم بقتل دبلوماسية بريطانية فى بيروت: يجب أن يسجن إذا كان مذنبا





كتبت رباب فتحى

قالت والدة سائق أوبر اللبنانى المتهم بقتل عاملة بالسفارة البريطانية فى بيروت، إن ابنها ينتمى "وراء القضبان" إذا ثبتت إدانته.

وكان طارق هوشى قد أعتقل الأسبوع الماضى بتهمة قتل ربيكا ديكيس البالغة من العمر 30 عاما، التى كانت تعمل لدى وزارة التنمية الدولية.

وقد عثر عليها ميتة على جانب الطريق السريع المؤدى إلى بيروت، ويعتقد أنها تعرضت لاعتداء جنسى وخنق.

وقالت أم طارق، التى تعرف بأم حسن إنها "تشعر بالإحباط والاكتئاب" بسبب ما حدث، وقالت "إذا كان هذا هو خطأه فعليه أن يبقى في السجن ويبقى هناك".