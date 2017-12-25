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هاشتاج "تميم يدعم الإرهاب بأفريقيا" يتصدر تويتر بعد جولاته فى القارة السمراء

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:29 ص
هاشتاج "تميم يدعم الإرهاب بأفريقيا" يتصدر تويتر بعد جولاته فى القارة السمراء تميم بن حمد


كتبت نورهان حسن
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تصدر هاشتاج "تميم يدعم الإرهاب بأفريقيا" قائمة موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشر صفحة "قطريليكس" تقريرا يكشف تفاصيل الجولات التى نظمها أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى لعدد من الدول الأفريقية فى الفترة الأخيرة، بهدف الاستثمار ودعم جماعات الإرهاب.

 

وقال المغردون فى تغريداتهم، "حكومه قطر لها سوابق كثيره فى دعم الإرهاب بالربيع الأفريقى والزيارة هدفها خلق مشكله جديدة إلى مصر من الدول المجاورة وهذا كله تخطيط كبير الاخونجيه أردوغان الذى سيقوم بزيارة الدول الأفريقية الاسبوع المقبل".

 

وأضافوا: "خبتم وخابت مساعيكم..سود الله وجوهكم"، "المشكلة فى تونس سببها إرهاب الحمدين..حسبي الله على تميم ونعم الوكيل"، "لو استطاعوا أن يصلوا إلى المريخ لدعم الإرهاب فلن يذخروا جهدا لذلك الله يأخذ روح تميم وأبوه ويفكنا منهم كلاب اليهود".

 

وأكدوا، "يستغل الاخونجية كل ما يستطيعون ليبثوا حقدهم وبغضهم للإمارات وداعمهم فى ذلك قطر ونظامها الكريه لكن هيهات أن ينالوا مبتغاهم"، "بعد تضيق الخناق على حكومة قطر بقيادة تميم فى الخليج والشرق الأوسط وأوروبا اتجهت لأفريقيا لتنشر إرهابها"، "من أفريقيا ستظهر داعش مجددا بعد اختفائها من العراق وجماعات أخرى متطرفة بأموال قذرة قطرية".

 

وتابعوا: "المال القطرى يعبث بأفريقيا لدعم الجماعات الإرهابية واستيراد جماعات مماثلة لتكون أفريقيا نقطة إنطلاق لهم من السنغال ومالى"، "إرهاب قطر لم يقتصر على الدول العربية وأوروبا وشرق أسيا فها هو الآن يحاول مد بساطه إلى القارة السمراء و بث الفتنه بين شعوبها".

 

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