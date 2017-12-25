ننشر نص خطبة وزارة الأوقاف بصلاة الجمعة المقبلة





كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "القرآن الكريم وأثره فى تقوية الجوانب الإيمانية وترسيخ القيم الإنسانية".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



























