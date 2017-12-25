نجيب ساويرس ينعى صلاح عيسى: "عاشق للوطن ومدافع عن قضاياه.. الله يرحمه"الإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:18 م
نجيب ساويرس
كتب آسر أحمد
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نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وفاة الكاتب الصحفى صلاح عيسى عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض.
وكتب ساويرس تعليقًا عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الله يرحمه شخصية عظيمة مثقفة ومتزنة عاشق للوطن ومدافع عن قضاياه ومهموم بهمومه".
نجيب ساويرس
كما نعى النائب المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسي خلال لقاءه مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج الحياة اليوم على شاشة قناة الحياة.
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