نائب وزير الخارجية الروسى: المشاورات بشأن مؤتمر الحوار الوطنى السورى مستمرة

نائب وزير الخارجية الروسى: المشاورات بشأن مؤتمر الحوار الوطنى السورى مستمرةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:57 ص
نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
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أكد نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، أن روسيا وتركيا وإيران يجرون مشاورات حاليًا بشأن جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطنى السورى، المرتقب انعقاده فى يناير المقبل، فى سوتشى.
وقال بوجدانوف، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن روسيا وتركيا وإيران يجرون مشاورات حول هذا المؤتمر، حيث كانت هناك لقاءات منفصلة مع الرئيس السورى، وتجرى اتصالات مع الشركاء الغربيين، ومع الأمريكيين"، موضحا أن بلاده تؤخذ بعين الاعتبار رأى جميع الأطراف إلى أقصى حد ممكن.
وأضاف "أن دولا إقليمية، مثل مصر والعراق، إضافة إلى الصين أيضًا، أعربت عن رغبتها فى المشاركة بصفة مراقب فى مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى".
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